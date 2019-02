CE pode ser beneficiado: governo estuda placas solares nos canais da transposição do São Francisco

Com temperaturas elevadas e com trechos de canais que farão as água do São Francisco chegarem ao Estado, o Ceará poderá ser beneficiado com o projeto de geração de energia solar as margens do projeto de transposição do Rio São Francisco. O anuncio foi na manhã deste domingo, 24, pelo presidente da República que afirmou, em sua conta pessoal no Twitter, que estuda, junto com o Ministério de Desenvolvimento Regional, a possibilidade de implantação de placas solares ao longo dos canais do Projeto de Integração do São Francisco. Segundo ele, a energia solar seria utilizada no bombeamento de água.

“O Ministério de Desenvolvimento Regional divulga que, o Projeto de Integração do São Francisco está em fase conclusiva de obras”, afirmou Bolsonaro na rede social. Ainda segundo o presidente, o Eixo Norte do projeto está em reparação. Esclareceu, no entanto, que “a expectativa é de que os trabalhos sejam finalizados até maio”.

Em publicação feita na última quinta-feira, Bolsonaro falou sobre os recursos liberados para as obras responsáveis por levar as águas do Eixo Leste do Projeto São Francisco para cerca de 400 mil pessoas no interior no estado, a Adutora do Agreste. “após audiência com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou a liberação de R$ 82 milhões que seriam destinados às obras da Adutora do Agreste. O Nordeste é uma prioridade do governo federal”, afirmou.