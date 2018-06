CE: segurança vai receber mais 466 novos veículos

O Governo do Ceará inicia, a partir desta segunda-feira (25), a entrega de 466 novos veículos para as forças de segurança do Estado. Os primeiros 150 carros serão entregues pelo governador Camilo Santana para Policia Militar a partir das 8 horas, em solenidade na Avenida Américo Barreira, s/n (ao lado do Terminal Lagoa), em Fortaleza.

O novo modelo implementado pelo Governo para reforço de frota é o de locação dos veículos, o que permite mais agilidade na reposição da frota em caso de avarias. Os veículos são das marcas e modelos Jeep Renegade e Renault Duster e já contam com toda a estrutura para as funções policiais. Os 150 entregues nesta segunda são todos Jeep Renegade. No total, serão 200 Renegade e 266 Duster.

Com Governo do Estado