Ceará 2050 Coordenação apresenta as próximas fases da Plataforma

Acontece na próxima quinta-feira, 20, as 8h, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), apresentação das atividades atuais da Plataforma Ceará 2050 para a imprensa.

O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado coordenado pela Universidade Federal do Ceará, através da Fundação ASTEF. Na oportunidade, será divulgado o portfólio das atividades do projeto que contemplará as ações que se iniciam em 2019 e seguem ao horizonte de 2050.

Participam deste momento o chefe de gabinete do governador Élcio Batista, o secretário de Planejamento e Gestão, Francisco de Queiroz Maia Júnior, o reitor da Universidade Federal do Ceará, Henry Campos, além dos coordenadores do projeto.

O Ceará 2050 é uma plataforma colaborativa de planejamento estratégico de longo prazo desenvolvida a partir do diálogo, da liberdade de opinião e da responsabilidade pública. A ideia parte da constatação de que, apesar dos esforços de sucessivos governos cearenses comprometidos com a boa governança, o Estado do Ceará precisa avançar de forma mais acelerada para atender às crescentes demandas sociais.

Ao longo de 2018 foram desenvolvidas atividades que incluíram: diagnósticos quantitativo e qualitativo, análise externa (benchmark, tendências e cenários), Oficinas de construção da Visão de Futuro, Objetivos Estratégicos, Indicadores e Metas. O momento atual discute a concepção de projetos estratégicos que nortearão o desenvolvimento cearense para os próximos 32 anos numa perspectiva econômica, social, territorial, institucional e ambiental.

Governos, entidades privadas, academia, movimentos sociais e sociedade civil estão convidados para um pacto pelo planejamento do estado que queremos ter até 2050.

Coordenadores

A coordenação do Ceará 2050 é formada por cinco membros, tendo na coordenação geral o engenheiro José de Paula Barros Neto, presidente da Astef e professor doutor da UFC.