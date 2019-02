Ceará Agora antecipa PEC que muda regras para brasileiros se aposentarem

Posted on

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que muda as regras para os brasileiros se aposentarem, chegou, nesta quarta-feira (20), à Câmara Federal. O governo inicia, assim, a batalha para a aprovação da reforma da Previdência no Congresso.

São muitas mudanças nas normas para a concessão de benefícios previdenciários. A reforma mexe com as alíquotas de contribuição, que podem, para os servidores públicos com salários mais elevados, chegar a 22%, institui a idade mínima para homens (65) e mulheres (62) se aposentarem.

O projeto cria, também, uma transição de 12 anos para muitas regras entrarem em vigência. O Governo Federal precisa de 308 votos na Câmara para aprovar a PEC. O site cearaagora antecipa a íntegra da PEC da reforma da Previdência Social.