Ceará ainda tem 83.724 crianças que precisam ser vacinadas contra Polio e Sarampo

Até essa segunda-feira, o Ceará já vacinou mais de 400 mil crianças contra poliomielite e sarampo na Campanha Nacional de Vacinação. Ao todo 56 municípios já atingiram a meta do Ministério da Saúde. Esse desempenho, coloca o Estado na segunda posição no ranking de melhor cobertura do Nordeste e na quinta em relação ao Brasil. Até o dia 31 – quando a campanha será encerrada – a meta é imunizar 95% das 509.183 crianças de um a cinco anos incompletos ou o mínimo de 483.724 crianças.

Durante a semana, a vacinação pode ser realizada em qualquer posto de saúde da capital e do interior, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. Em todos o estado são 2.397 salas de imunização e, em Fortaleza, 111 postos. O estado recebeu 1.285.070 doses de vacinas.