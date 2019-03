Ceará apresenta na Alemanha a utilização pioneira de aeronaves na aviação policial

Com o intuito de compartilhar informações e palestrar sobre a utilização pioneira, a nível mundial, das aeronaves H135 Helionix na aviação policial, a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi convidada para participar do evento “Police Mission Demo Days”. Agentes de mais de dez países participarão do evento, realizado na Alemanha, nesta segunda (18) e terça-feira (19). O encontro ocorre na fábrica da Airbus Helicopters, em Donauwörth.

Por ter sido a primeira unidade aérea policial no mundo a operar o modelo de Helicóptero – H 135 Helionix, já tendo voado cerca de 500 horas em suas duas aeronaves, a Ciopaer foi indicada para falar sobre a utilização dos novos equipamentos. “Operamos em missões e em circunstâncias variadas, na montanha, ao nível do mar, na caatinga, no sol e na chuva, de maneira que já adquirimos uma experiência significativa nesta aeronave para poder dividir com futuros operadores”, afirmou Aristóteles Tavares, coordenador da Ciopaer.

Tavares ressalta que o encontro é uma oportunidade de aprendizado e troca de informações. “Um convite para um importante evento destes, na maior fabricante de helicópteros do mundo, coloca o Ceará cada vez mais na vanguarda na operação de aeronaves biturbina de asas rotativas no Brasil, o que nos enche de orgulho,” ressalta.

Pioneirismo

A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) recebeu do Governo do Ceará os dois novos helicópteros no dia 19 de outubro de 2018. Os equipamentos reforçaram a atuação policial em resgates, missões, combate a incêndios e monitoramento do meio ambiente na Capital e no Interior. O Ceará possui a terceira maior frota policial do Brasil, considerando todos os tipos de aeronave, e a maior em aeronaves biturbina e em voo por instrumentos, o que resulta em autonomia de sobrevoo a qualquer hora e em qualquer ponto do Estado, diminuindo o tempo médio de resposta para ocorrências a 30 minutos. A unidade aérea da SSPDS passou a ter dez aeronaves, sendo nove helicópteros e um avião, com as duas últimas aquisições.

ASCOM SSPDS