Ceará apresenta seu potencial para receber novos investimentos em Feira de Logística

O Governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), composto pelo Porto do Pecém e Zona de Processamento de Exportação (ZPE Ceará), órgãos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), participa nesta quarta (28/11) e quinta-feira (29/11), da Expolog 2018 – Feira Internacional de Logística e do XIII Seminário Internacional de Logística, que acontecem no Centro de Eventos do Ceará.

Em estande representando o Governo do Ceará, CIPP, ZPE e Adece, durante os dois dias de feira, apresentam os principais agentes na atração de novos investimentos para o Estado no setor de logística. Segundo o presidente do CIPP, Danilo Serpa, a feira se tornou um importante evento para divulgar a evolução da logística cearense. “Nos últimos anos é possível observar como o setor no Estado evoluiu. O Porto do Pecém, atualmente, é referência no setor portuário por conta de toda a estrutura oferecida no CIPP, e este evento é importante para mostrar todo o potencial do Ceará”, destaca.

Durante o XIII Seminário Internacional de Logística serão discutidos importantes temas do setor. Na programação do dia 28 de novembro, às 9h30min, será realizada a solenidade de abertura do evento e contará com a participação de Danilo Serpa, presidente do CIPP; Mário Lima, presidente da ZPE Ceará, e Eduardo Neves, presidente da Adece.

No dia 29 de novembro, às 15h30min, Danilo Serpa participa do painel “Hubs, desafios e oportunidades”, com a palestra Hub Pecém, na qual Eduardo Neves, presidente da Adece será o debatedor. Em seguida, às 17 horas, Serpa preside o painel “Conexão entre os Portos”, no auditório principal do evento. No Business Lounge, às 16 horas, o presidente do ZPE CEARÁ, Mário Lima, preside o painel sobre Cabotagem.

A EXPOLOG

A Expolog, em sua 13ª edição, reúne os principais players do setor de logística, transporte e comércio exterior do país, transportadoras; operadores portuários; companhias docas, portos e terminais; empresas exportadoras, autoridades do setor, construtores, hidroviários, aduaneiras, entre outros. Este ano, o tema central do evento é “Intermodalidade e a Conexão Global no Brasil pós-paralisação”.

