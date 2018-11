Ceará assina acordo de intercâmbio com Catalunha na área de inovação tecnológica

O governador Camilo Santana e o Governo da Catalunha assinaram nesta terça-feira (13), em Barcelona, na Espanha, uma “Declaração de Intenções” visando fortalecer a colaboração para o desenvolvimento econômico e social, por meio da promoção das Relações comerciais; investimentos bilaterais; intercâmbio de conhecimento e boas práticas de inovação tecnológica entre a Catalunha e o Governo do Ceará.

O acordo foi assinado com a ministra da Empresa e do Conhecimento do Governo da Catalunha, Àngels Chacón, durante a 8ª edição do Smart City Expo World Congress. O evento é o maior do mundo de cidades inteligentes, que está sendo realizado esta semana em Barcelona e planeja atrair mais de 20.000 visitantes.

Segundo o governador Camilo Santana, a partir dessa troca de experiências e de tecnologia aumentarão as possibilidades de novos negócios entre o Ceará e a Catalunha. “O acordo significa que vamos abrir as portas do estado para a Catalunha na área de inovação tecnológica. Nossa intenção é levar para o Ceará novas empresas e trabalhar com inteligência artificial. Foi um momento muito importante, em que a partir de agora estreitaremos os laços com a Catalunha para que possamos levar investimentos para o nosso estado”, citou o governador.

Estiverem presentes na solenidade os secretários César Ribeiro (Desenvolvimento Econômico) e Élcio Batista (Chefia de Gabinete), a diretora da Adece, Robertta Mota, e o coordenador dos Distritos de Inovação em Saúde do Eusébio e Viva@Porangabussu, Dr.Cabeto.

Exportações

As exportações catalãs para o Brasil aumentaram 14,4% em 2017 em comparação com o ano anterior e totalizaram 617 milhões de euros. Da mesma forma, mais de 2.000 empresas catalãs exportam para o mercado brasileiro. Precisamente, o Brasil é um mercado com potencial de negócios no campo da gestão inteligente de cidades para empresas catalãs.

As grandes cidades brasileiras oferecem oportunidades para soluções inteligentes, com o objetivo de melhorar os serviços aos cidadãos e otimizar recursos para incentivar o uso mais eficiente da infraestrutura urbana. Em particular, áreas como gestão de iluminação pública, tratamento de resíduos ou mobilidade urbana oferecem oportunidades de negócios.

COM INFORMAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO