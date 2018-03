Ceará Atleta: 926 selecionados assinam Termo de Compromisso e vão receber apoio para prática esportiva

A Arena Castelão estava repleta de desportistas na tarde desta segunda-feira (26). Mas, desta vez, não para uma disputa de equipes, e sim para comemorar uma conquista em comum. Ao todo, 926 candidatos selecionados do Edital do Programa Ceará Atleta – Bolsa Esporte assinaram o Termo de Compromisso do programa. O auxílio será equivalente ao investimento de R$ 1,1 milhão, com validade de até dez meses, a partir da data de concessão.

Representando o governador Camilo Santana, o secretário do Esporte, Euler Barbosa, falou sobre o benefício. “Isso nada mais é do que um incentivo para que o atleta amador, vinculado a alguma federação, de 10 a 29 anos, possa financiar suas atividades, pagar academia, ajudar na alimentação. Essa é a segunda leva, estamos com mais um edital para quatro mil vagas cujas inscrições se encerram hoje. O programa tem sido um sucesso. Estamos também anunciando para os moradores da região do Castelão a construção de uma Areninha aqui mesmo na Arena Castelão”.

O carateca Jociélio Coelho de Souza, 27 anos, foi um dos selecionados para a Bolsa Esporte. Ele acredita que essa é uma forma de valorização dos desportistas que se dedicam diariamente e, muitas vezes, não possuem recursos. “Isso dá um up no nosso esporte, pois muitos atletas vêm de condições carentes e se trata de um esporte caro. Esse estímulo será bom para treinar em alto nível e garantir o bom rendimento em competições nacionais e internacionais. Como temos um calendário muito extenso, desde cedo nos programamos, corremos atrás de patrocínio, e essa bolsa sem dúvida vai ser de grande ajuda”.

O secretário da Fazenda, Mauro Filho, destacou que o Governo do Ceará tem focado nas políticas públicas voltadas para o esporte. “O Estado autorizou, desde novembro do ano passado, que as empresas possam tirar um percentual destinado ao ICMS que iria para o Tesouro, para financiar projetos na área do esporte. A população e os governantes precisam compreender que o esporte disciplina as pessoas, portanto é uma tarefa que o setor público abraça fortemente. Podem ter certeza que é um compromisso nosso da Sefaz e do governador Camilo Santana”.

Durante a solenidade, realizada no auditório Blanchard Girão, também foram entregues as documentações necessárias dos bolsistas para abertura de conta e condição de início do recebimento do benefício.

Os selecionados estão divididos por 93 municípios de todas as regiões do Estado. Eles passaram pela fase de inscrição no site da Sesporte, validação de documentação e análise de desempenho dos atletas.

Estiveram também presentes na solenidade a coordenadora do Programa do Ceará Atleta, Andréia Silvestre; os deputados estaduais Evandro Leitão, Tin Gomes, Osmar Baquit, Jeová Mota, Júlio César Filho; Robério Monteiro; os vereadores Acrísio Sena e Benigno Júnior, entre outras autoridades.

Ceará Atleta

O Programa tem o propósito de conceder bolsas para crianças, jovens e adultos do Estado do Ceará que necessitam de apoio financeiro para desenvolverem a prática esportiva.

Um novo edital já aberto – e com inscrições até esta segunda-feira (26), no site da Sesporte -, prevê a concessão de mais 4.000 bolsas, com investimento total de R$ 4.590,000,00 com financiamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

Os investimentos se dividem nos seguintes níveis:

• Nível I – 2.500 bolsas, no valor de R$ 100,00 (cem reais);

• Nível II – 1.000 bolsas, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais);

• Nível III – 500 bolsas, no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

Apenas serão atendidos pelo programa pessoas que pertençam às populações vulneráveis que se situam abaixo da linha da pobreza, residentes em áreas caracterizadas por graves indicadores sociais, tendo como idade mínima 10 anos e máximo de 29 anos, exceto para pessoas com deficiência.

Com informações da Sesport