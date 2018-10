Ceará bate Galo por 2 a 1 e se distancia da degola

O alvinegro de Poragabussu obteve um grande resultado na Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer por 2 gols a 1 a equipe do Atlético Mineiro, nesta segunda-feira (29). no Castelão, e agora está na zona da Copa Sul-Americana. O jogo encerrou a 31ª rodada. Agora o vovô saltou para a 13ª colocação com 37 pontos. A equipe agora abriu três pontos do primeiro colocado da zona de rebaixamento, o Chapecoense, que tem 34 pontos.

O Ceará agora pega o Sport Recife, na Ilha do Retiro, no próximo dia 5, às 20 horas. Após vitoria contra o Cruzeiro em pleno Mineirão, o Ceará veio com todo gás pra cima do Galo e abriu o placar logo aos 9 minutos, com Juninho Quixadá que resvalou um chute da zaga.

O Atlético não estava morto e aos 25 minutos, empatou com Ricardo Oliveira. O primeiro tempo terminou empatado. O gol da vitória aconteceu aos 15 minutos da etapa final, quando Leandro Carvalho recebeu a bola pela direita, e dentro da área, chutou cruzado no cantinho da trave sem defesa para o goleiro Victor, que pulou no vazio. A torcida alvinegra explodiu na arquibancada do Arena Castelão feliz com a segunda vitória expressiva do esquadrão cearense.