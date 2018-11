Ceará busca vitória, hoje, fora de casa contra o Bahia

O Ceará recebe nesta quarta-feira, às 20 horas (de Fortaleza), o Bahia, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na briga da parte de baixo da tabela, o Ceará (14º), com 38, pontos busca somar mais uma vitória, se distanciar do Z-4 e se aproximar do seu adversário que é o 11º colocado com 41 pontos.

As duas equipes já se enfrentaram três vezes nesta temporada. O Ceará teve uma derrota em casa e um empate na Copa do Nordeste. O vovô ainda não conseguiu uma vitória no primeiro turno do Brasileirão, quando perdeu de 2X0, em casa.

Apesar do time baiano estar em uma situação mais confortável na Série A, com 41 pontos, quatro a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento, o volante Nílton quer que o Tricolor some o maior número de pontos.

O Ceará ainda conta com 5 partidas no Brasileirão: Bahia, Fluminense, Atlético Paranaense, Paraná e Vasco. Pelos cálculos do técnico Lisca, mais 2 vitórias (que deixariam o Ceará com 44 pontos) seriam necessárias para garantir o vozão na primeira divisão do ano que vem.

O Bahia

O artilheiro da equipe na temporada poderá ser novidade no jogo. O volante Nilton e o atacante Júnior Brumado estão suspensos, além do Nino Paraíba que saiu lesionado contra o Vitória.

FICHA TÉCNICA

BAHIA x CEARÁ

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 14 de novembro de 2018, quarta-feira

Horário: 21 horas (Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP/FIFA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP/FIFA) e Rogerio Pablos Zanardo (SP)

BAHIA: Douglas Friedrich; Bruno, Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Flávio, Ramires, Élber e Zé Rafael; Edigar Junio (Gilberto)

Técnico: Enderson Moreira

CEARÁ: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson e Ricardinho. Clayson, Arthur e Leandro Carvalho

Técnico: Lisca