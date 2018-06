Ceará cria 2.039 empregos e registra melhor maio dos últimos três anos

Em maio, o Ceará gerou 2.039 vagas de emprego formal. O resultado é o melhor para o período, desde maio de 2014, quando foram criadas 3.178, e o sétimo melhor do país, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem (20/6), pelo Ministério do Trabalho. No ano, o estado acumula a criação de 8.168 postos e, em 12 meses, foram 19.982.

Em termos setoriais, o resultado foi puxado principalmente pela geração de empregos nos setores da construção civil (1.534) e serviços (1.054), que sozinhos foram responsáveis pela criação de 2.588 postos de trabalho no estado. Dentre os setores que apresentaram saldos negativos – com mais desligamentos, estão a indústria de transformação (-228), o comércio (-213) e a agropecuária (-122).

No setor de serviços, o destaque foi o subsetor de comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviços técnicos, que criou 913 postos de trabalho, embora outros segmentos também tenham contribuído, como ensino (216) e serviços médicos e odontológicos (193).

Destaca-se ainda que, apesar do resultado negativo no mês em análise, a indústria de transformação acumula um saldo positivo de criação de 4.137 empregos no ano, principalmente nos subsetores calçadista (3.544) e têxtil (1.042).

Os dados de maio de 2018, de acordo com o analista do mercado de Trabalho do Instituto do Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Erle Mesquita, “apontam para uma recomposição do mercado de trabalho, contudo o cenário ainda é considerado adverso, em função da instabilidade política e econômica nacional. Dessa forma, é necessário o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao trabalho para a geração de mais empregos com foco no combate aos elevados índices de desemprego”.

Em maio, o município de Missão Velha garantiu a geração de 684 postos de trabalho, superior ao resultado da Capital, pois Fortaleza criou 657 empregos formais no período. A geração concentrou-se no setor da construção civil. “Acreditamos que o resultado atípico de Missão Velha esteja relacionado com as obras públicas realizadas naquela região, como é o caso da transposição das águas do Rio São Francisco”, acrescenta Mesquita.

