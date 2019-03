Ceará cria 23 mil empregos com carteira assinada em 2018

Em 2018, o Ceará criou 23.007 empregos formais (com carteira assinada), resultado positivo em comparação ao verificado em 2017, quando houve um recuo de 2.450 vagas. Segundo o comentarista de Economia do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto Alencar, o desempenho do ano passado colocou o Estado na oitava posição na geração de empregos entre os 26 estados e o Distrito Federal. No Nordeste, o Ceará ficou em segundo lugar, atrás apenas da Bahia, que ocupou a quinta colocação no ranking nacional.



