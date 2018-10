Ceará cria mais 4 mil vagas de trabalho em agosto de 2018

O Ceará criou mais de 4 mil vagas de trabalho no mês de agosto, segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Estado. De acordo com a pesquisa, em agosto de 2018, foram criadas 4.661 vagas de trabalho com carteira assinada. No interior foram computadas 3.295 vagas. Já na Grande Fortaleza 1.366.