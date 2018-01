Ceará de Ponta a Ponta: Governo entrega 70 km de estradas no Sertão Central

A população do Sertão Central foi beneficiada com ações de infraestrutura do Governo do Ceará em cerca de 70 quilômetros de estradas. O governador Camilo Santana entregou, nessa terça-feira, 23, em cerimônias realizadas nos municípios de Milhã e Deputado Irapuan Pinheiro a restauração e a pavimentação de trechos da CE-371.

As obras integram o Ceará de Ponta a Ponta: Programa de Logística e Estradas do Ceará. Foram realizados serviços de movimentação de terra, pavimentação asfáltica, drenagem, obras d’arte correntes, sinalizações horizontal e vertical e proteção ambiental. O custo totalizou R$ 53 milhões, investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com contrapartida do Tesouro Estadual.

Camilo Santana destacou que as intervenções dos trechos já trazem impacto positivo no tráfego da região, com melhores condições de mobilidade para as famílias e também o melhor escoamento da produção – em especial do leite, principal mercadoria produzida na cidade de Milhã.

O chefe do Executivo lembrou ainda que o Ceará de Ponta a Ponta é mais uma política firme que comprova o equilíbrio das finanças do Estado.

“Diante da crise dos outros estados, o Ceará continua investindo e garantindo ações prioritárias para os municípios. E investir é construir novas escolas e novas estradas. São 35 km de Milhã até Deputado Irapuan Pinheiro, e depois fizemos de Irapuan Pinheiro até Acopiara. Foram mais de R$ 50 milhões de investimentos do Estado. Para isso, o Estado precisou estar equilibrado e em boas condições financeiras”, ressaltou.

A restauração da rodovia CE-371 compreendeu o trecho de 35,4km que liga as localidades Milhã, Betânia e Deputado Irapuan Pinheiro. A obra teve orçamento de R$ 17,63 milhões.

O serviço de pavimentação foi realizado no trecho da CE-371 que liga Deputado Irapuan Pinheiro até Acopiara, numa extensão de 35,2 km. O investimento foi de cerca de R$ 35 milhões.

Estudante de História na Universidade Estadual do Ceará, Tony Rendrew, 20, é natural de Milhã. Para ele, os caminhos que o levam até a cidade são familiares e necessários diariamente. O jovem avaliou que, com as reformas nos trechos, a população vive com mais segurança e praticidade na hora de sair e voltar para casa.

“Sempre faço esse percurso que foi restaurado. Visito parentes em Irapuan Pinheiro, minha mãe vai ao médico em Acopiara. Vivemos chegando e partindo pelas estradas. Portanto, as obras foram muito bem-vindas para melhorar as nossas atividades diárias. Está tudo muito bom”, afirmou Tony.

Durante o evento em Milhã, o governador autorizou mais ações para a região, como a reforma rotatória da BR-116, a pavimentação asfáltica dentro da cidade e a ordem para início das obras da estrada Milhã – Carnaubinha, sonho antigo dos moradores dos municípios.

Com informação do Governo do Estado do Ceará