Ceará deve receber 14,5% mais turistas neste Carnaval

O Ceará deve receber cerca de 130 mil turistas neste Carnaval, número 14,5% superior ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), que prevê um impacto de R$ 208,9 milhões de receita direta e R$ 365,6 milhões de renda indireta, gerada em toda cadeia produtiva do turismo. O valor representa um crescimento de 15,9% em relação ao mesmo período de 2017.

Somente para o período do Carnaval, chegarão 32 voos extras para Fortaleza. Os turistas vêm principalmente de São Paulo, Campinas, Brasília, Recife e Belém. Na capital cearense, a ocupação da rede hoteleira deve atingir 93,3%, distribuída em flats (98,3%), hotéis (92,4%), albergues (79,7%) e pousadas (76,7%). Do total de turistas que vêm ao Ceará, 51.590 utilizarão a rede hoteleira formal de Fortaleza (hotéis, pousadas, flats e albergues) e permanecerão na Capital para aproveitar a programação cultural da cidade.

Nos principais destinos do Ceará, a taxa ficou em 91,6%. Lideram o ranking a praia do Cumbuco, com 93,5% de ocupação, seguida pela praia do Porto das Dunas (92,3%), Canoa Quebrada (92,1%), Guaramiranga (92%), Jericoacoara (90,8%) e Praia das Fontes/Morro Branco (88,8%).

Com informações Governo do Estado do Ceará