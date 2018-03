Ceará deve receber Centro de Inteligência do Nordeste, diz Camilo

O Ceará caminha para ser sede do Centro de Inteligência Regional do Nordeste, conforme afirmou o governador Camilo Santana (PT). De acordo com ele, o presidente Michel Temer (MDB) se comprometeu a destinar a estrutura ao Estado, caso haja mesmo um centro na região. E, ainda segundo o governador, o ministro Raul Jungmann (Segurança Pública) confirmou a decisão de implantar o órgão no Nordeste.

“Nós tivemos a palavra do presidente que, caso fosse criado o Centro no Nordeste, seria aqui no Ceará. Estive agora na reunião com o senador Eunício Oliveira (MDB) e o ministro Raul Jungmann, que também já disse que vai criar os centros e que o centro do Nordeste será aqui no Ceará. Estamos otimistas, confiantes”, disse Camilo, durante ato de assinatura de convênio para início das obras da nova sede do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na Praia do Futuro.O governador já havia defendido que a estrutura fosse instalada no Ceará. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, também havia ressaltado, em fevereiro, o papel geográfico estratégico do Estado para o tráfico de drogas. Daí a disputa do território pelas facções. “Quem conquistar o Ceará conquista o Nordeste”. O governador está otimista sobre o ganho para segurança do Ceará. “Sei que esse centro será de grande importância para o Ceará e o Nordeste brasileiro. Um reforço, a presença maior da Polícia Federal, a integração das informações em todo País. Isso foi o que eu mais defendi, o apoio do Governo Federal para o Ceará e o Nordeste”.

Com informações Jornal O Povo