Ceará deve registrar precipitações nos próximos dias, aponta Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê que o Ceará deve registrar precipitações em todas as regiões até meados do mês de abril. A tendência, de acordo com a Fundação, é que chuvas regulares e diárias ocorram nas duas primeiras semanas deste mês.

“A tendência até o final da primeira quinzena do mês de abril é de que as chuvas sejam regulares em todas as regiões do estado. Isso não significa que vai chover em todos os municípios. Muitas vezes eles são contemplados em um determinado dia e, no outro, outros municípios recém as chuvas”, explica o meteorologista.

No entanto, especialmente em Fortaleza, as chuvas devem ocorrer na madrugada e início da manhã. “Estatisticamente a chuva é bem mais frequente no início da manhã. No decorrer do dia sempre aparecem momentos em que é possível aproveitar momentos sem chuvas”, explica Raul Fritz, supervisor da Unidade de Tempo e Clima da Funceme.

Segundo a Funceme, o Ceará teve um volume de chuva de 120 milímetros acumulado no mês março, 40% abaixo da média histórica (203 milímetros) e o pior volume para o mês desde 2013, quando o volume havia sido de 78 milímetros. Historicamente, março é o mês mais chuvoso durante a chamada quadra chuvosa, que vai de fevereiro a maio.

“Algumas vezes acontece a redução das chuvas, os chamados veranicos, períodos em que as chuvas até mesmo deixam de acontecer, não é um fenômeno raro”, explica Fritz. Isso não significa, segundo ele, um comprometimento para os próximos meses. “Existem ainda boas perspectivas para chuvas, inclusive nas regiões que mais dependem dessas chuvas para aportes hídricos nos principais reservatórios”, conclui.

Com informações G1 Ceará