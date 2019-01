Ceará e Ferroviário decidem Taça dos Campeões. Jogo é recheado de estreias

Posted on

Logo mais, a partir das 16 horas deste domingo, 20, Ceará e Ferroviário entram em campo em busca do título da Taça dos Campeões 2019. O jogo, que acontece desde 2016, será na Arena Castelão e marca o confronto entre o campeão cearense, no caso o Ceará, e da Taça Fares Lopes, o Ferroviário, do ano anterior.

Em caso de empate, o título será decidido nas cobranças de pênaltis. Outro ponto definido pelos dois clubes e a Federação Cearense de Futebol é que serão permitidas até cinco substituições por equipe.

Ceará x Ferroviário pelo Campeonato Cearense 2018/Foto: Reprodução

O Tubarão da Barra deve chegar ao jogo com força máxima, enquanto o Vozão joga com o time diferente em relação ao jogo anterior. Destaque para o artilheiro coral Edson Cariús, que já marcou 5 gols em 4 jogos, e do meia Fernando Sobral, jogador muito elogiado pelo técnico Lisca nos últimos treinos.