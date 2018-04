Ceará e Fortaleza fecham patrocínio milionário com a Caixa Econômica Federal

Foram oficializados na tarde desta segunda-feira (2) os contratos de patrocínio da Caixa com as equipes do futebol cearense Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube. O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), participou da reunião que fechou os acordos, ao lado do presidente da Caixa, Nelson de Souza, do presidente alvinegro Robinson de Castro e do vice-presidente tricolor Marcello Desidério.

O Ceará vai receber R$ 4 milhões, pela exposição de integrar a Série A do campeonato brasileiro, enquanto que Fortaleza, pela exposição na Série B, receberá R$ 2,4 milhões. Os patrocínios serão válidos até dezembro de 2018, sendo repassados em quatro parcelas conforme cronograma acordado entre as partes.

O presidente do Congresso confirmou ainda que a Caixa investirá recursos no Centro de Formação Olímpica (CFO), conforme havia anunciado no mês passado, durante solenidade no Palácio da Abolição. A expectativa é de que sejam investidos R$ 25 milhões na praça esportiva.

“Conquistamos essas importantes vitórias para o esporte cearense, que tanto representam em benefícios nas áreas de lazer e inclusão social do nosso povo. O futebol e as demais modalidades olímpicas no Ceará ganham mais força com a parceria de uma instituição como a Caixa”, destacou Eunício.

Com informações da ASCOM