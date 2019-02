Ceará é líder no Nordeste na emissão de Carteira de Trabalho para estrangeiros

A busca de estrangeiros residentes no Estado pela formalização resultou, somente em 2018, a emissão de 833 Carteiras de Trabalho e Previdência Social para não-brasileiros – o maior volume entre os estados do Nordeste. A maioria dos solicitantes vem de Guiné Bissau, totalizando 294 carteiras e Cuba, com 103.

De acordo com Fabio Zech, superintendente regional do trabalho, a procura pela Carteira de Trabalho tem apresentado alta considerável, mas ainda de forma sazonal e acrescenta que para dar entrada no pedido é preciso fazer um agendamento pela internet e levar a documentação indicada na plataforma.

Um dos recursos disponíveis para complementar a capacitação dos trabalhadores tanto estrangeiros quanto brasileiros em busca de uma recolocação é o portal Escola do Trabalhador, que oferece mais de 25 cursos online e gratuitos com certificação emitida pela Universidade de Brasília. Da mesma forma que os brasileiros, os imigrantes também podem buscar as unidades do Sine/IDT para cadastrar currículo na base de dados e serem encaminhados para processos seletivos de vagas em aberto.