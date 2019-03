Ceará empata em casa e vê Floresta encostar; Fortaleza se volta para o Nordestão

O Vozão recebeu o Atlético Cearense nesta quarta-feira na arena Castelão e deixou escapar a oportunidade de passar mais uma rodada tranquilo na primeira posição do estadual. Isso porque, com o empate, permitiu que o Atlético continuasse brigando firme na parte de cima da tabela e o Floresta, que vem em uma crescente e venceu a equipe do Barbalha dentro de casa pelo placar de 1×0, agora está a dois pontos do alvinegro.

Diante de quase 5 mil pessoas, o Ceará até saiu na frente, com gol de Roger logo no comecinho do jogo, aos três minutos do primeiro tempo. Mas, o banho de água fria veio no segundo tempo, quando Dudu Itapajé empatou para o Atlético ao 40 minutos.

Após o empate, o técnico do Vozão, Lisca, chamou o técnico do Atlético-CE, Luan Carlos, de “babaca”. A imprensa presenciou a cena. Em entrevista, Lisca não negou, mas alegou que Luan Carlos ficou comemorando de forma muito eufórica à beira do campo, o que o próprio técnico do Ceará costuma fazer sempre.

Já o Fortaleza retira um pouco o foco do Cearense e se volta agora para a Copa do Nordeste, isso porque a equipe de Rogério Ceni irá receber o Confiança pela competição e buscará justamente isso: recuperar a confiança do time.

O Leão vem de um empate com o Bahia pela Copa do Nordeste, dentro de casa, pelo placar de 2×2; e uma derrota de 1×0 contra o Horizonte no estádio Domingão. Há 4 jogos sem vencer, o tricolor precisa dar uma resposta e se mostrar competitivo, pois irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro novamente após 13 anos, desses, sendo 8 na Série C.

Na Copa do Nordeste, o Fortaleza é o segundo lugar do grupo A, atrás apenas do Santa Cruz, enquanto o Confiança é o sexto do grupo B.

Para este jogo foi escalado um trio de arbitragem do Maranhão. Paulo José Souza Mourão conduzirá o jogo e terá como assistentes Raphael Max Borges Pereira e Raelson Almeida. Glauco Nunes Feitosa será o quarto árbitro.

Ton Silva