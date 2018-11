Ceará enfrenta Fluminense fora de casa e pode abrir 4 pontos da zona

O Ceará enfrenta, hoje, 19, o Fluminense, pela 35ª rodada do Brasileirão série A. Os times estão separados por três pontos e fazem um confronto direto para afastar o fantasma do rebaixamento nessa reta final de campeonato. No confronta entre Ceará e Fluminense do primeiro turno, o Ceará ganhou com o placar mínimo com gol de Leandro Carvalho. Na ocasião, a vitória fez com que o vozão deixasse a lanterna da competição.

Na 16ª posição, com 38 pontos e três partidas sem vencer, o vozão é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A rodada foi boa para o Vozão, com derrota de oponentes diretos na briga contra o Z-4. Faltando 4 rodadas para o fim da competição, o Ceará busca somar mais três pontos e abrir 4 de vantagem para o primeiro time da zona, América – MG.

O técnico Lisca projeta uma pontuação média de 44 pontos que, segundo ele, manterá o Ceará na elite do Brasileirão em 2019. Assim, obriga o Vozão a ganhar ao menos 2 confrontos ou vencer 1 e empatar três nessa reta final. Os próximos adversários do Ceará serão Paraná (em casa), Atlético – PR (fora) e Vasco (em casa).

O Ceará vai para o confronto ainda desfalcado do meia Juninho Quixadá, que está no departamento médico do clube. Com isso, o Vozão espera o fim do jejum de seu artilheiro na temporada, Arthur, que está confirmado na equipe titular. Tiago Alves na dupla de zaga e Felipe Jonathan na lateral esquerda são possíveis retornos ao time titular após ficarem de fora na última rodada por cansaço, fator que vem prejudicando a equipe nessa reta final.

Com o zagueiro Gum liberado pelo departamento médico, recuperado de lesão, e o meia Sorzona à disposição, o Fluminense está em 13º lugar na tabela, três pontos na frente do Ceará, mas a quatro rodadas sem vencer. Com derrota fora de casa para o líder do campeonato, Palmeiras, o tricolor busca um reencontro com bons resultados para afastar de vez o risco do rebaixamento e ainda conseguir vaga para a Sul-Americana.