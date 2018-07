Ceará espera vacinar mais de 480 mil crianças contra poliomielite e sarampo durante campanha

O Ceará espera imunizar, pelo menos, 483 mil crianças de 1 a 4 anos contra poliomielite e sarampo durante a campanha nacional de vacinação. O programa tem início no dia 6 de agosto e segue até o final do mês em todos os postos de saúde do Estado. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (SESA), a campanha também abrange vacinação contra o sarampo e a rubéola. O objetivo é evitar que o vírus da poliomielite atinja o país.

Na campanha deste ano, a SESA reforça a importância de levar as crianças aos serviços de vacinação com a caderneta de vacinação para avaliação e registro. A Secretaria espera que a campanha alcance, principalmente, crianças que ainda não foram vacinadas nos últimos anos.

O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1989 e desde 1990 não são registrados casos da doença. Sobre os casos de sarampo, o estado apresentou em 2015 um surto da doença, com 211 registros.

Tanto a poliomielite como o sarampo são doenças de notificação compulsória e o país tem compromissos internacionais para erradicar e eliminar essas doenças. No sábado, 18 de agosto será o dia de mobilização nacional.

COM SESA/APRECE