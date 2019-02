Ceará importou US$ 5,5 milhões em móveis em 2018

Ao longo do ano de 2018, o setor moveleiro cearense acumulou US$ 467,8 mil em exportações. As importações, por sua vez, alçaram disparada de 123,4% em relação a 2017, totalizando US$ 5,5 milhões. Os dados são do estudo setorial de móveis do Ceará em Comex, elaborado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

O grupo de outros móveis de metal lidera as exportações do estado, com US$ 113,8 mil. Logo em seguida, estão os “móveis de madeira utilizados em quartos”, que somam US$ 87,7 mil. O 4° Colocado, “assentos estofados de madeira” foi o que mais aumentou em vendas, com US$ 59,3 mil, valor que cresceu 497,2% em relação a 2017. O principal destino dos móveis cearenses foi Porto Rico, com US$ 109,5 mil e crescimento de 135%. O segundo maior cliente cearense do setor, Angola, foi o que exibiu maior aumento, saindo de US$ 2,6 mil para US$ 93,3 mil no período analisado.

Foi registrado ainda uma elevação em 149% nas importações cearenses de “outros aparelhos elétricos de iluminação. O grupo de luminárias foi o mais importado e totalizou US$ 1,21 milhões. A China é o fornecedor mais notável do setor, tendo enviado ao estado cearense US$ 3,06 milhões, o que representa um salto de mais de 60% em relação a 2017. O parceiro que mais alavancou seu fornecimento internacional ao Ceará foram os Estados Unidos, com US$ 1,32 milhões.

