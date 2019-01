Ceará levará projeto de reforma da Previdência ao Planalto

Mauro Benevides Filho, secretário de Planejamento do Estado, irá a Brasília, nesta semana, a pedido do governo Jair Bolsonaro (PSL) para apresentar uma proposta de Reforma da Previdência com três eixos: assistência social, regime de repartição e de capitalização com a contribuição de patrões e empregados.

O encontro faz parte da discussão do Governo Federal (GF) para preparar a proposta que será enviada ao Congresso Nacional e está previsto para acontecer na próxima terça-feira (29), às 8h30.

Espera-se que estejam presentes também o secretário da Previdência, Rogério Marinho e o secretário adjunto, Leonardo Rolim.

Devido a nova estrutura administrativa do GF, a pasta da Previdência virou secretaria e passou a integrar o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes.

A proposta que será apresentada por Mauro integrou o plano de governo da candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República pelo PDT, no ano passado.

O sistema que vem sendo mais debatido pelo Governo é o regime de capitalização feito individualmente e com contribuição apenas do trabalhador.

De acordo com Mauro Filho, a reforma é urgente, e o sistema atual tem déficits alarmantes: ao todo, um montante de quase R$ 400 bilhões a ser resolvido.

Se as propostas que Mauro Filho levará ao governo forem aceitas, o PDT deve prestar apoio no Congresso Nacional.