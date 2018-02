Ceará lidera ranking de exportação do setor de redes no Brasil

Estudo setorial do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) apresenta que o Ceará lidera o ranking dos estados exportadores do setor de redes, e em janeiro de 2018, as vendas externas aumentaram quase 2 mil pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2017, alcançando a cifra de US$ 326,4 mil.

Os principais responsáveis por esse crescimento são Alemanha, França e Dinamarca, que juntos correspondem a mais de 82% dos produtos vendidos externamente pelo setor.

Com informações da FIEC