Ceará Natal de Luz 2018 terá Fagner, Toquinho e Gilberto Gil

O evento natalino começa próximo dia 23 e terá apresentações nas Praças do Ferreira e Portugal e no Cineteatro São Luiz. O tema deste ano é “Somos Luz. Somos da Paz”

O Ceará Natal de Luz chega a 22ª edição sendo mais do que um evento de entretenimento natalino para cearenses e turistas. Ao longo de sua trajetória, tem iluminado a cidade com temáticas socioambientais e com uma decoração original que enaltece a nossa cultura, agregando símbolos regionais à programação visual.

Mais uma vez, o evento, realizado pela CDL de Fortaleza e Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social, se inspira na Campanha da Fraternidade que tem como tema neste ano de 2018 “Fraternidade e superação da violência” para promover uma cultura de paz, de reconciliação e de justiça. Com o lema “Somos luz. Somos da paz”, o Ceará Natal de Luz busca reavivar o sentimento do amor e da ética para superar a violência.

“O nosso desejo é que as luzes do Natal iluminem o coração de todos e encham de amor e misericórdia cada família cearense. Entendemos que a superação da violência no mundo só é possível se nós estivermos cheios de paz. Se os bons sentimentos, o amor o maior deles, forem gestados dentro de nós, podemos conseguir pacificar a sociedade”, enfatizou o presidente da CDL de Fortaleza e coordenador geral do evento, Assis Cavalcante, durante o café da manhã de lançamento do Ceará Natal de Luz 2018 que começa no próximo dia 23 de novembro e segue até 23 de dezembro.

Na ocasião, foram apresentados ainda os adornos natalinos (anjos, estrelas e pastores) nas cores branca, verde e vermelha criados pelo cartunista, chargista e artista plástico Mino Castelo Branco que este ano, além de se conectarem com o lema da paz, também fazem uma homenagem aos 60 anos do Cineteatro São Luiz. O prédio tombado como patrimônio histórico e cultural do Ceará foi durante décadas o principal cinema do Estado, e desde 2007 virou também palco para teatro. Hoje, é um equipamento da Secretaria de Cultura (Secult-CE).

Três palcos

Na edição deste ano do Natal de Luz, as apresentações artístico-culturais acontecerão na Praça do Ferreira e no Cineteatro São Luiz, no Centro de Fortaleza, e na Praça Portugal, no bairro Aldeota. Na programação que valoriza a música popular e clássica, grandes nomes nacionais vão subir nos três palcos do Ceará Natal de Luz. Entre as atrações, o cearense Fagner (23/11 – Praça do Ferreira), o baiano Gilberto Gil (09/12 – Cineteatro São Luiz) e o paulista Toquinho (16/12 – Praça Portugal), além de orquestras, cameratas, tenores e bandas juvenis de música erudita.

Como já é tradição, o Coral da Luz, formado por 130 crianças e adolescentes, é uma das atrações mais esperadas. Os meninos e meninas vão cantar hinos e músicas natalinas durante 30 dias, pontualmente às 18 horas, das sacadas do Hotel Excelsior, primeiro “arranha-céu” ainda de pé da Capital cearense.

O evento conta com a direção artística do Maestro Poty, apelido carinhoso do músico Potiguar Fernandes Fontenele, que conquistou o Ceará, o Brasil e o mundo, ao longo de sua carreira iniciada ainda aos 15 anos de idade, quando no curso de Tecnologia em Estradas, se engajou no coral da Escola Técnica do Ceará, hoje, IFCE.

Árvores de Natal

As tradicionais árvores erguidas nas Praças do Ferreira e Portugal virão com novidades este ano em referência a temática do evento natalino.

Os elementos e a iluminação do Natal de Luz enfeitarão também o Paço Municipal (sede da Prefeitura de Fortaleza), o Palácio da Abolição (sede do Governo do Estado), a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), a Federação das CDLs do Ceará (FCDL-CE), a Faculdade CDL, a nova Rua Guilherme Rocha, a Avenida Monsenhor Tabosa, o Estoril, a Universidade de Fortaleza (Unifor), a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), a Central de Artesanato do Ceará (CeArt), o Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região (TRT) e o Centro de Eventos do Ceará

Neve

Sucesso na edição de 2017, a neve também marcará presença na festa de abertura do Natal de Luz, no próximo dia 23, na Praça do Ferreira. As surpresas não param por aí. O Papai Noel promete também uma chegada em grande estilo no coração de Fortaleza

Concurso de Fotografia

Com o intuito de registrar esses momentos mágicos e envolver todos no clima natalino, será realizada a 4ª edição do Concurso de Fotografia “Ceará Natal de Luz” que contempla as fotografias originais (sem nenhum tipo de montagem ou manipulação digital) feitas no período de 23 de novembro a 16 de dezembro de 2018. Para concorrer, é necessário publicar uma foto, de acordo com o tema do concurso, no perfil pessoal no Instagram e adicionar na legenda a hashtag #CearaNatalDeLuz.

A partir do dia 17 de dezembro de 2018, todos os participantes que seguirem as regras serão avaliados pela Comissão Julgadora do Concurso que atribuirá notas às fotos. De acordo com a pontuação, as 20 (vinte) mais bem colocadas estarão classificadas para a etapa de votação popular, que será feita pela internet no hotsite https://www.wishpond.com, no período de 20 a 22 de dezembro de 2018. O vencedor ganhará R$ 3.000,00 (três mil reais).

Passeio Ciclístico

O Passeio Ciclístico com Papai Noel, que teve a primeira edição em 2016 e promete envolver novamente os ciclistas no espírito natalino e na prática saudável de atividades esportivas, terá um percurso novo e maior. Na segunda-feira, dia 03 de dezembro, às 20 horas, os ciclistasestarão concentrados na Praça Portugal, de onde sairão em um percurso que inclui os principais pontos turísticos de Fortaleza.

A iniciativa também visa estimular o espírito solidário, já que durante a largada da prova os competidores poderão doar uma lata de leite e trocar por um gorro de Papai Noel. A doação será encaminhada ao Instituto do Coração da Criança e do Adolescente (Incor).

Corrida da Luz

E como atividade física é sempre uma boa pedida, além do ciclismo, uma das novidades deste ano do evento natalino, será a Corrida da Luz. Prevista para o dia 18 de dezembro, terça-feira, a partir das 20 horas, envolverá dois percursos: de 6 e 12 km. O apoio da AMC prevê interdições provisórias ao longo do trajeto.

Consciência ambiental

A campanha pelo verde que troca garrafas plásticas por mudas, reduzindo os problemas climáticos, será uma dessas ações. A iniciativa que teve início em 2007 tinha a meta de plantar 1 milhão de árvores até 2017, mas a marca foi alcançada três anos antes, em 2014, quando foi fincada uma muda de pau-brasil na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. Entre as espécies distribuídas mudas de caju, acerola, goiaba, palmeira, noni, sapoti, pitanga, ata, graviola, manga, açaí e ipê. Para 2018, a previsão é distribuir 100 mil mudas.

Parceiros

O Ceará Natal de Luz 2018 é uma realização da CDL de Fortaleza, Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social e Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O evento conta com o patrocínio das seguintes empresas e instituições: Prefeitura de Fortaleza, Sesi/Fiec, Indaiá, Esmaltec, Nacional Gás, Café Santa Clara, Zenir, Moinho Dias Branco, Casa Pio, Enel, Newland, Câmara de Vereadores e Banco do Nordeste. E tem ainda o apoio do Sindiônibus, do Sistema Verdes Mares, da Faculdade CDL e do Governo do Estado do Ceará.

Serviço: Praça do Ferreira – Abertura do Ceará Natal de Luz 2018 com show de Fagner

Data: 23 de novembro

Hora: 17h

Local: Praça do Ferreira