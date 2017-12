Ceará Natal de Luz: Mostras Regionais acontecem na capital e interior

Grupos de pastoril, boi, reisado, lapinha viva, presépio e fandango se apresentam nas Mostras Regionais Natalinas que acontecem em Fortaleza e diversos municípios do Estado. Os eventos realizados são apoiados pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), através do XIV Edital Ceará Natal de Luz e continuam até o dia 29/12. Confira abaixo a programação.

O XIV Edital Ceará Natal de Luz conta com o investimento de R$ 857.300,00 do Governo do Estado, em uma ferramenta da política cultural estadual, cumprindo as diretrizes de descentralização e democratização do acesso aos bens e ações culturais, de afirmação da cultura cearense e de valorização das tradições populares. O edital é voltado para o apoio de Grupos de Tradição Natalina, Grupos de Projeção ou Parafolclóricos e para os realizadores das Mostras Regionais Natalinas em todo o Estado e da XII Mostra Estadual Ceará Natal de Luz 2017, que acontecerá no dia 6 de janeiro, na Praça do Ferreira.

O XIV Edital Ceará Natal de Luz foi lançado após momento de leitura pública e consulta, em que os agentes culturais puderam colaborar com a construção dessa ferramenta de política pública cultural para o ciclo natalino. De acordo com a Lei 13.811/2017, que dispõe sobre o Sistema Estadual da Cultura, 50% do total de recursos previstos no Edital devem ser destinados às propostas advindas do Interior do Estado.

Programação – Mostras Regionais Natalinas

Natal de Luz, Música e Tradições (Russas)

22 e 23 dezembro de 2017

II Natal Na Serra (Meruoca)

22 e 23 dezembro de 2017

Maranguape Natal Luz: Música e Tradições (Maranguape)

21 e 22 dezembro de 2017

Cantata de Natal 2017 (Quixadá)

22 e 23 dezembro de 2017

Mostra Boca Rica de Tradições Natalinas (Ocara)

28 e 29 dezembro de 2017

XII Mostra Estadual Ceará Natal de Luz 2017 (Fortaleza)

6 de janeiro de 2018, na Praça do Ferreira

Com informações da Secult/Ceará