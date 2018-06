Ceará Pacífico: 9ª Uniseg da Capital será inaugurada nesta sexta

A 9ª Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) na Capital será inaugurada nesta sexta-feira (29). A unidade será sediada no bairro Vila Velha e contemplará ainda o Jardim Guanabara com serviços de policiamento ostensivo e comunitário. O governador Camilo Santana e a cúpula da Segurança Pública participam da solenidade de implementação, a partir das 7h30.

A nova Uniseg conta com uma Delegacia de Polícia Civil plantonista e uma Companhia da Polícia Militar (PMCE) exclusiva. Para aprimorar o serviço ofertado à população, o efetivo de policiamento militar vai ser multiplicado por seis e as viaturas empregadas nas unidades duplicaram.

Serviço

Instalação da Unidade Integrada de Segurança do Vila Velha

Data: 29/6/2018 (sexta-feira)

Hora: 7h30

Local: Avenida Independência com Rua Pedro Ferreira, Vila Velha.

Com informação do Governo do Estado do Ceará