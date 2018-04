Ceará Pacífico: inaugurado novo Quartel dos Bombeiros e Núcleo da Defensoria da Uniseg I

O Governo do Ceará entregou, nesta quarta-feira (4), o novo Quartel do Corpo de Bombeiros e o Núcleo Descentralizado da Defensoria Pública do Ceará, que funcionará anexa à unidade bombeirística, no Mucuripe. A obra concluída ampliará a prestação dos serviços em Fortaleza, abrangendo a Unidade Integrada de Segurança I (Uniseg I), do Território do Pacto por um Ceará Pacífico, e regiões próximas. O investimento estadual foi superior a R$ 2 milhões.

A cerimônia de inauguração do equipamento contou com a presença do governador Camilo Santana, do prefeito em exercício, Salmito Filho, do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Heraldo Pacheco, da defensora pública geral do Estado, Mariana Lobo, além de autoridades da segurança pública e lideranças políticas do Município.

Camilo Santana exaltou a importância de garantir todas as condições de trabalho aos bombeiros no Estado, responsáveis por garantir a segurança e salvar vidas de milhares de cearenses.

“Esse é mais um equipamento que o Estado entrega na área da Segurança. O Corpo de Bombeiros tem desempenhado um papel importante, não só na prevenção, no combate ao incêndio, mas também salvando vidas em toda orla do Estado do Ceará. É uma alegria estar entregando o equipamento para toda Fortaleza”, disse o governador, que também lembrou dos investimentos que integram do território do Ceará Pacífico na região da Capital.

“Aqui é o primeiro território do Ceará Pacífico que nós temos Uniseg implantada, Delegacia 24 horas, um efetivo maior da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, até porque essa é uma região importante. Aqui nós temos o Porto, uma orla importante que pega Beira Mar e Praia do Futuro”, complementou.

Um quartel renovado

Em funcionamento desde o dia 5 de janeiro de 1972, a unidade do Mucuripe foi a primeira inaugurada fora do Quartel Central, no Jacarecanga.

O prédio dispõe de efetivo de 104 profissionais e 13 viaturas, entre carros, motos, botes, jet skis e auto tanque com capacidade para 10 mil litros de água.

Com a entrega das reformas e incrementos, o quartel agora tem uma estrutura reformulada, com 1.319,11m² de área total, mais moderna, ampla e confortável em relação ao antigo, que também operava na região, mas em edificação desgastada. O terreno foi doado pela Companhia Docas.

“Desde 1972, é o terceiro prédio do quartel construído para o Corpo de Bombeiros aqui no Mucuripe. O último estava com condições impróprias. E o Governo do Ceará reforçou seu compromisso para construir esse novo quartel, que ainda conta com núcleo da Defensoria Pública para atender a sociedade”, explicou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Heraldo Pacheco.

Trabalho essencial

O Corpo de Bombeiros desempenha o combate a incêndios, a segurança de praia, vistorias técnicas, ações de prevenção, de Defesa Civil e sociais. A unidade do Mucuripe contempla 22 bairros da Capital, incluindo toda a rede hoteleira, alguns dos principais shoppings, cerca de 20 indústrias, o parque de tancagem, e a orla da Beira Mar até a Praia do Iguape.

Para o secretário André Costa, o investimento no local potencializa o cuidado sobre um território que exige muita atenção na cidade. “Daqui partem os salva-vidas que atendem várias praias, em especial a Praia do Futuro, que a gente sabe que tem mais riscos de acidentes no mar. Aqui também é desempenhado o trabalho de combate a incêndios por ser uma área industrial. Então é um quartel estratégico para essa área”, detalhou.

Ceará Pacífico

Mais de 800 pessoas são beneficiadas hoje com três projetos dos Bombeiros no Território do Pacto por um Ceará Pacífico que engloba o Grande Vicente Pinzon (Uniseg I). Existem 14 núcleos do projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade, voltados à sociabilidade de pessoas da terceira idade através de atividades lúdicas e de lazer; o Jovem Brigadista de Valor, com três núcleos para jovens de 13 a 16 anos, com ações esportivas e bomberísticas em primeiros socorros; e o Surf Salva, que orienta os surfistas a como agir quando encontram casos de afogamentos.

Com informações Governo do Estado do Ceará