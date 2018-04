Ceará perde para o Uniclinic, mas está na final contra o Fortaleza

O Ceará entrou em campo pensando que a fatura estava ganha, já que no primeiro jogo aplicou uma goleada de 6 a 0 no adversário, mas acabou saindo de campo amargando uma derrota de 1 a 0 para a equipe do Uniclinic. Apesar do resultado, o alvinegro avançou para a final do campeonato cearense contra o Fortaleza, mas perdeu a vantagem de jogar por dois resultados iguais.

O gol da Águia da Precabura aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Zé Aquiraz cruzou para a área e Marciel aproveitou a desatenção de Romário, e de cabeça jogou para o fundo das redes.

O Ceará não reagiu, apático acabou aceitando a pressão do adversário. Marcelo Chamusca bem que tentou mudar o panorama da partida trocando Naldo por Ricardinho e Douglas Coutinho por Felipe Azevedo.

Mesmo apresentando maior volume de jogo no segundo tempo, o time perdeu várias oportunidades de marcar e acabou saindo de campo com a derrota. O primeiro jogo da final acontece na próxima quarta-feira, dia 4, às 21:45 na Arena Castelão, e o Segundo no Domingo, dia 8, a partir das 16 horas no mesmo local.