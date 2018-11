Ceará permanece na série A em 2019 e mira a Sul Americana

Um empate de 0 a 0 entre São Paulo e Sport, garantiu a permanência do Ceará na Série A do Brasileiro em 2019. O alvinegro, sob o comado do técnico Lisca realizou uma das melhores campanha a partir da 9ª rodada do campeonato. Na época a equipe cearense estava na lanterna do campeonato, com apenas três pontos em 27 disputados.

No início, antes da Copa do Mundo, Lisca levou o time a seguidos empates. Após a parada para a Copa do Mundo organizou melhor obtendo uma série de triunfos. Mas foi somente na 25ª rodada após bater no Vitória, que a equipe conseguiu sair da zona de rebaixamento, após 23 jogos.

Com Lisca, o Ceará realizou 28 jogos, e obteve 10 vitórias, 10 empates e oito derrotas. O time está na 13ª colocação, com 43 pontos. Em todo o campeonato foram 37 jogos, com 10 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. No próximo sábado, o Alvinegro encerra sua participação no campeonato enfrentando o Vasco, na Arena Castelão, quando disputa uma vaga na Sul-Americana.