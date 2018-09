Ceará poderá ter seu primeiro foguete espacial

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Ceará) assina convênio no dia 18/9 com o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Ceará (UFC) para a construção de um foguete de propulsão híbrida denominado de HERMES-1, que deverá ser lançado no Centro de Lançamento Barreira do Inferno (CLBI), localizado em Parnamirim (RN). Intitulada “Missão Dragão do Mar”, essa é uma iniciativa única no Brasil e prevê a participação dos alunos dos cursos técnicos em mecânica, automação, mecatrônica e soldagem do SENAI Ceará, sob a supervisão dos professores e especialistas técnicos da instituição.

A parceria entre o SENAI Ceará e a UFC, através do Grupo de Desenvolvimento Aeroespacial (GDAe), coordenado pelo professor Claus Wehmann, começou a ser detalhada no ano passado e prevê a interação e colaboração tecnológica entre as duas entidades, ficando a UFC responsável por todo o desenvolvimento de pesquisa e engenharia e o SENAI pela execução e construção colaborativa de todas as peças para compor o foguete. O objetivo é desenvolver habilidades nos alunos participantes, preparando-os para ingressar no mercado de trabalho. Os estudantes estarão envolvidos em todas as etapas do projeto, desde a concepção até o lançamento.

COM INFORMAÇÕES DO SENAI/UFC