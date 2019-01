Ceará recebe 100 policiais da Bahia para combate à onda de ataques criminosos

Cem policiais militares baianos chegaram ao Ceará neste domingo, 6, para ajudar no combate à onda de crimes que ocorre em cidades cearenses desde quarta-feira, 2. Os militares ficarão à disposição do Governo do Ceará até 20 de janeiro, segundo decreto assinado pelo governador da Bahia Rui Costa, que atendeu a uma solicitação do governador do Ceará, Camilo Santana.

Entre os agentes de segurança baianos estão quatro explosivistas, policiais especializados em ocorrências com uso de material explosivo. Em uma das ações ocorridas no Ceará, criminosos explodiram uma coluna de sustentação de um viaduto. A estrutura recebe escoras e está interditada para trânsito.

Leia mais:

+ Força Nacional vai às ruas no CE após 4ª noite de ataques criminosos