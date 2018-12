Ceará recebe Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional nesta sexta-feira

O governador Camilo Santana e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, inauguram, a partir das 11h desta sexta-feira (7), o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional – Nordeste. A cerimônia de instalação do equipamento ocorre no Palácio Iracema (Centro Administrativo Bárbara de Alencar), no bairro Edson Queiroz.

O espaço vai reunir profissionais de segurança dos nove estados nordestinos e de forças de segurança e justiça de órgãos regionais e nacionais. O Ceará foi escolhido, por unanimidade, entre os estados nordestinos para receber o Centro, em virtude dos investimentos e do trabalho de Inteligência já adiantado que o Estado realiza.

Participam ainda da solenidade governadores de outros estados nordestinos, o presidente do Congresso Federal, senador Eunício Oliveira, e autoridades do sistema de segurança e justiça.

Serviço:

Inauguração do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional – Nordeste

Data: 7/12/2018 (sexta-feira)

Hora: 11 horas

Local: Palácio Iracema, no Centro Administrativo Bárbara de Alencar (Avenida Dr. José Martins Rodrigues, 150, Edson Queiroz).

Com informações Governo do Estado do Ceará