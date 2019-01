Ceará recebe mais mil pistolas para ampliar poder bélico da Polícia Civil

As mil novas pistolas de calibre 9mm pertencentes ao segundo lote da compra de armas da Polícia Civil do Estado do Ceará chegaram nesta quarta-feira (9), em Fortaleza, para serem incorporadas à carga da instituição.

As pistolas serão as primeiras deste modelo a serem utilizadas pelos policiais civis no Estado. Elas foram adquiridas pelo Governo do Ceará em processo licitatório internacional para a compra de novas armas de fogo.

O novo armamento, de modelo P320 e calibre 9mm, vai ampliar o poder bélico dos policiais civis cearenses. Em dezembro deste ano, a comissão criada para acompanhar as etapas do processo licitatório realizou uma visita técnica à sede da fabricante SigSauer para considerar aspectos técnicos das armas e avaliar os critérios descritos pela fabricante das pistolas. Tão logo as pistolas sejam incorporadas ao patrimônio da Polícia Civil, elas serão distribuídas aos agentes cearenses.

As mil novas unidades são parte do segundo lote do contrato firmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) e pela SigSauer, avaliado em R$ 1.697.000,00. Em agosto deste ano, 3.140 pistolas foram entregues e incorporadas às cargas das Polícias Civil e Militar. O contrato firmado entre as partes foi assinado em fevereiro deste ano.

Referência nacional

O Ceará é o primeiro Estado do País a realizar um processo licitatório internacional para a compra de armas de fogo, que serão utilizadas por policiais civis e militares em todo o território cearense. O investimento realizado para a compra do armamento corresponde a uma economia de mais de 50% para os cofres públicos, em comparação a uma licitação nacional, que somaria um valor em torno de R$ 12 milhões.

A aquisição das armas são provenientes da Ata de Registro de Preço formada a partir do 1° Pregão Internacional de pistolas do Brasil, vencido pela fabricante das armas SigSauer, em novembro de 2017.

