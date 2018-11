Ceará reduz 29,8% o número de crimes violentos letais em outubro

Pelo sétimo mês seguido, o Estado do Ceará apresentou redução nos números de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI). Em reunião, ocorrida nesta quinta-feira (08), o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, divulgou a diminuição de 29,8% nos homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios, no mês de outubro. Foram 362 mortes violentas, neste ano, contra 516 no mesmo período do ano passado, no Ceará. Os números correspondem a 154 vidas salvas em território cearense. Com o resultado do mês passado, o acumulado do índice, em 2018, de janeiro a outubro, registrou redução na Capital, no Interior Sul e em todo o Estado.

Esse decréscimo, em outubro, foi alcançado em todas as regiões do Estado, com maior destaque para o Interior Sul, que registrou uma diminuição de 44,9%, sendo 59 mortes em outubro de 2018, contra 107, no mesmo mês do ano passado. Fortaleza registrou uma diminuição de 32,4%, sendo 125 crimes contra 185 registrados em 2017. Esse é o oitavo mês seguido que a Capital apresenta redução nos CVLIs. Outro índice favorável foi a redução de 30,2% nas mortes violentas no Interior Norte, caindo de 106 para 74, em outubro. Já na Região Metropolitana, o decréscimo foi de 11,9%, com 104 mortes, em outubro último, contra 118, no mesmo mês do ano anterior.

No acumulado do ano (janeiro a outubro), o Ceará também permanece reduzindo os números nos crimes contra a vida. Em consequência às diminuições alcançadas nos últimos sete meses, a taxa em 2018 no Estado em comparação ao mesmo período do ano passado é de -8,2%. Reduções no acumulado do ano também foram registradas em Fortaleza, passando de 1.616 para 1.282 (-20,7%); e no Interior Sul, quando durante os dez meses de 2017 foram 832 mortes, e no mesmo período deste ano, foram 700 (-15,9%). Com esses índices alcançados, em 2018 já foram 346 vidas salvas. A Região Metropolitana de Fortaleza e o Interior Norte acumulam aumento de 1,3% e 14,7%, respectivamente.

“A gente tem várias ações que têm impactado em curto prazo, mas há ações que demandam mais tempo para se alcançar os resultados. Os índices positivos obtidos se devem aos muitos trabalhos que iniciamos desde o ano passado, como por exemplo, o ingresso de novos policiais. Ressalto ainda que esses profissionais chegam às ruas após o curso de formação na Aesp, mas muita coisa é aprendida no dia a dia, o que permite o aprimoramento de sua capacidade e do seu tirocínio. Da mesma maneira, o policial civil, que também, após ingresso, leva um tempo para aprender bem como aplicar tudo que ele aprendeu, como as técnicas de investigação”, destacou André Costa.

Latrocínio

Durante todo o ano de 2018, a SSPDS registrou redução no roubo seguido de morte (latrocínio – um dos indicadores que compõe o CVLI). A diminuição foi de 55,3%, passando de 76 registros no ano passado, para 34, em 2018.

CVP e Furto

Assim como no CVLI, a SSPDS registrou um balanço positivo também nos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP), com reduções em todo o Ceará, no mês de outubro. No Estado, houve uma redução de 14,5% no CVP 1, que engloba roubo a pessoa e de documentos, além de outros que não estão inseridos no CVP 2. Foram registrados 4.604 casos em outubro último, contra 5.383,no mesmo mês de em 2017.

A maior redução ocorreu no Interior Sul, com 35,8% crimes a menos em comparação ao ano passado. Foram 353 CVPs em outubro de 2018, e 550,no décimo mês de 2017. Em Fortaleza, foram 3.038 registros no mês passado, com uma redução de 13,9%, em comparação ao mesmo período de 2017, quando foram contabilizados 3.529 crimes. O Interior Norte apresentou menos 15,4%, com 400 crimes em outubro último e 473 em outubro do ano passado. Já a Região Metropolitana, com 813 casos em outubro deste ano, registrou uma diminuição de 2,2%, se comparado ao mesmo período do ano anterior, quando aconteceram 831 crimes. No acumulado de janeiro a outubro, em todo o Estado, a redução foi de 15,5%. Durante os dez meses de 2018, foram 45.554 CVPs 1. Já ano passado, esse número foi de 53.886.Comparando o acumulado de janeiro a outubro, com os mesmos dez meses do ano passado, houve uma redução de 8.332 ocorrências.

A segurança pública cearense também registrou números positivos no CVP 02, que engloba crimes como roubo de carga, de veículo, a residência e a banco, além de roubo com restrição de liberdade da vítima. Em todo o Estado, a redução foi de 9,3%, com 970 crimes em outubro último, contra 1.069, no mesmo mês 2017. Já na Capital, foram 528 casos, com uma diminuição de 8,5% se comparado ao décimo mês de 2017, quando foram registrados 577 ocorrências.

A Região Metropolitana de Fortaleza apresentou 24,8% de redução, com 200 crimes, no décimo mês de 2017, contra 266, em 2018. Já no Interior Sul, a diminuição foi de 23%, com 77 crimes em outubro deste ano, contra 100 no mesmo mês de 2017. No Interior Norte, o CVP 02 teve um aumento de 31%, com 165 casos, no mês passado. Em 2017,no mesmo período, esse índice foi de 126 crimes. No acumulado do ano, no Ceará, a queda foi de 15,3%, com 9.176 crimes em 2018, contra 10.834, em 2017.

Assim como os demais índices, o Furto registrou redução no acumulado geral do ano. No Ceará, a redução foi de 6,5%, caindo de 49.755 para 46.538. Fortaleza passou de 26.679 para 26.234 (-1,7%).A Região Metropolitana contabilizou, em 2018, 5.812 crimes. Já em 2017, esse número foi 6.858, o que representou uma diminuição de 15,3%. No Interior Norte, a redução foi de 10,2%, com números absolutos de 7.810 (2017) e 7.016 (2018). Por último, o Interior Sul, que baixou para 7.476 casos em 2018, com uma redução de 11,1%. Em 2017, esse índice era de 8.408 casos. As reduções correspondem a 3.217 furtos a menos no acumulados deste ano em comparação com o período de janeiro a outubro do ano passado.

Já em outubro, os Furtos registraram diminuição de 23% na Região Metropolitana, comparando os mesmos meses dos anos de 2018 (564 registros) e 2017 (732). O Ceará apresentou uma redução de 7,1%. Foram 5.332 casos no décimo mês de 2017 e, no mesmo período deste ano, esse número passou para 4.955. Em Fortaleza, o índice reduziu 0,1%, sendo 2.933 casos em 2018, contra 2.937, em outubro do ano passado. No Interior Norte, em outubro último, foram 755 casos, com uma diminuição que corresponde a menos 12,5%, em razão do número registrado em 2017, que foi de 863 casos. Por fim, a Região Sul contabilizou 703 em outubro deste ano, com também redução de 12,1%. No mesmo período em 2017, foram 800 casos. No total, foram 377 casos a menos em outubro no Estado.

Outros resultados positivos

A Secretaria também contabilizou índices positivos, no acumulado de 2018 comparado com o mesmo período de 2017,nos roubos de cargas, com uma redução de 19,7%. Foram 224 casos nos dez primeiros meses de 2018, contra 279, em 2017. Já os roubos e furtos contra instituições financeiras no Ceará, a redução foi de 34,7%. O número que foi de 49 casos, em 2017, reduziu para 32, até outubro deste ano.

COM SSPDS