Ceará registra saldo positivo de 1,8 mil empregos formais no mês de fevereiro

Posted on

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostra que o Ceará gerou em fevereiro deste ano 1.865 empregos formais. O número é resultado do saldo positivo de 34.029 contratações contra 32.164 demissões no período.

O setor que mais contribuiu com a geração de empregos formais no período foi o de serviços, que gerou 1.670 empregos com carteira assinada. Outros setores apresentaram resultado positivo como a extrativa mineral (10), indústria da transformação (564), serviço industrial de utilidade pública (41), construção civil (20), administração pública (280). Já o comércio e a agropecuária tiveram saldos negativos de 183 e 537, respectivamente.

Brasil

O Brasil registrou a abertura de 173.139 novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. O saldo desse mês é o sexto melhor da série histórica do cadastro desde 1992. O resultado de fevereiro de 2019 está relacionado em boa parte à maior geração de empregos nos setores da Indústria de Transformação e Construção Civil.