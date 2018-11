Ceará sedia importantes eventos do kitesurf mundial

O Ceará sedia, a partir desta terça-feira (20), dois importantes eventos do kitesurf mundial. As praias de Cumbuco e do Preá, entre os principais destinos turísticos do estado, recebem o “Superkite Brasil” e o “Ceará Kite Pro”, respectivamente. As competições são realizadas com apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Turismo, e proporcionam um atrativo, além das belezas naturais e dos serviços.

O Ceará é conhecido como um dos principais destinos de kiteboarding freestyle, e é um componente essencial do Campeonato Mundial de Kiteboarding, realizado no Cumbuco. Segundo o site World Kiteboarding Championchip, os Campeonatos Mundiais de Kiteboarding são os titulares oficiais do Campeonato Mundial de Estilo Livre, sancionados pelo Global Kitesports Association (GKA) e pela World Sailing, trazendo-lhe os melhores eventos de kiteboarding freestyle em todo o mundo.

Superkite Brasil

Localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, a Praia do Cumbuco vai receber a última etapa do World KiteBoarding Championships, o circuito mundial da modalidade. A competição vai definir os campeões mundiais do esporte entre mais de 50 atletas profissionais. O evento terá início nesta terça-feira, 20 de novembro, e segue até domingo (25).

Ceará Kite Pro

A Praia do Preá, localizada no município de Cruz, sedia entre os dias 20 e 24 de novembro, a sexta e penúltima etapa do GKA (Global Kitesports Associaton) Kite-Surf World Tour, campeonato mundial de Kitesurf na categoria Strapless. Além da Setur, o Ceará Kite Pro recebeu ainda apoio da Secretaria do Esporte do Estado.

De acordo com os organizadores do evento, nomes conhecidos como os melhores riders do mundo participam da competição, em busca do título mundial, e prêmios que totalizam 25 mil euros. Entre os nomes confirmados estão os cabo verdianos Airton Cozzolino, Matchu Lopes e Mitu Monteiro, além dos brasileiros Sebastian Ribeiro e Pedro Matos. O ponto de encontro para assistir à competição será em frente à pousada Rancho do Peixe, onde está localizada uma escola de kitesurf, e também promove o evento.

Meia Maratona de Jeri

No último sábado (17) também foi realizada a Meia Maratona de Jeri. O desafio em uma das praias mais lindas do planeta foi organizado pela pela Noblu Sports – Marketing Esportivo, com apoio da Secretaria do Turismo e do Governo do Estado do Ceará. A estimativa dos organizadores é de que cerca mil amantes de corrida participaram do evento. Mundialmente conhecida, a praia de Jericoacoara também se tornou referência de destino turístico para a prática de esportes e pelo visual paradisíaco com seu pôr do sol nas dunas.

Kitesurf no Ceará

Unindo a perfeita condição natural da região, com 320 dias de sol por ano, tanto a prática de esportes que agitam as praias, quanto a tranquilidade são fatores que proporcionam uma união perfeita para os visitantes.

A prática de kite tem em toda a extensão do litoral cearense condições favoráveis. Situação atribuída à localização do litoral, que favorece os ventos fortes em relação aos demais estados do país, durante todo o ano, sendo que no segundo semestre (agosto a dezembro) os ventos ficam ainda mais fortes e perfeitos, todos os dias, com rajadas diárias de 20 a 26 nós, chegando a 50 nós.

Entre os pontos favoráveis à prática de kitesurf no litoral do Estado, existem 33 destinos específicos. Entre os principais estão Cumbuco, Jericoacoara e Preá, Praia do Futuro, Porto das Dunas, Taíba, Paracuru, Lagoinha e Almofala, além de praias localizadas nos municípios de Acaraú e Cumbuco.

Serviço

Superkite Brasil

Local: Praia do Cumbuco – Caucaia – CE (a 30 km de Fortaleza)

Data: 20 a 25 de novembro

Informações: https://worldkiteboardingchampio

COM SETUR