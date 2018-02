Ceará segue na terceira posição no Brasil em exportação de bebidas

O Ceará em 2018 segue como terceiro maior exportador de bebidas do Brasil – atrás apenas de São Paulo e Paraná. As vendas externas cearenses do setor acompanharam a tendência nacional de queda, registrando uma discreta retração de 4,9% em relação ao ano de 2017, alcançando no acumulado do ano o montante de US$ 5,1 milhões. Já nas importações, o estado exibiu queda de 65,5%, em relação ao ano anterior, bem acima da média nacional que foi de 20,8%.

Os dados são do estudo Ceará em Comex relativo a janeiro, elaborado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da FIEC. Os destaques das exportações ficam por conta da “Água de Coco”, que representa sozinha quase 70% do total de bebidas vendido. Principal destino das exportações cearenses, os EUA reduziram as compras de bebidas do Estado em 5,9%, mas ainda são responsáveis por 68% do total exportado.