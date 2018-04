Ceará sem Drogas mobiliza jovens de Tauá e Massapê contra dependência química 

Compartilhar no Facebook

A campanha Ceará sem Drogas, da Assembleia Legislativa, estará na próxima quinta (12/04) e sexta-feira (13/04) nos municípios de Tauá e Massapê, respectivamente. Neste ano, o evento já percorreu os municípios de Itatira, Morada Nova e Itapajé, debatendo a prevenção ao uso de drogas e alertando os jovens sobre os malefícios da dependência química.

A 24ª edição do Ceará sem Drogas, em Tauá, município localizado a 337 km da Capital, será no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), a partir das 9h.

No dia seguinte, é a vez de Massapê, que fica a 244 km de Fortaleza, receber a 25ª edição da campanha. Localizado na Região Metropolitana de Sobral, o evento será na Escola de Ensino Médio Wilebaldo Aguiar, a partir das 9h.

De iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), o Ceará sem Drogas completa quatro anos promovendo debates em diversos municípios cearenses sobre os malefícios do uso de entorpecentes e divulgando formas de enfrentar a dependência química, ressaltando a importância do apoio familiar e de opções de tratamento disponibilizadas pelo Poder Público.

O projeto conta com a participação do ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Walter Casagrande. Durante os encontros, o convidado informa a população sobre a experiência dele com as drogas e todo o processo de reabilitação.

Até o momento, foram realizadas 23 edições da campanha, que conta com o envolvimento das gestões municipais, de escolas, professores, alunos e famílias. A comitiva do Ceará sem Drogas já levou a palestra para os municípios de Aracati, Acaraú, Aquiraz, Campos Sales, Cruz, Crateús, Crato, Fortaleza, Horizonte, Limoeiro do Norte, Nova Russas, Ocara, Russas, Sobral, Brejo Santo, Boa Viagem, Várzea Alegre, Itatira, Morada Nova e Itapajé.

