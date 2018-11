Ceará empata com o Atlético-PR, mas pode garantir permanência na serie A neste domingo

O Ceará começou o jogo na Arena da Baixada, em Curitiba vencendo o Atlético/PR, o que lhe garantiria na seria A de forma antecipada, mas acabou recuando e deixando o time rubro-negro virar o placar para 2 a 1. O alvinegro então teve que se desdobrar para empatar a partida em 2 a 2 e manter-se vivo na competição.

O Vozão, agora tem 43 pontos, aguarda que o Sport, que pega o São Paulo no Morumbi amanhã, não vença a partida. Caso contrário, a equipe ainda terá mais uma chance, no próximo domingo contra o Vasco no Castelão, na última rodada.

O Ceará entrou em campo precavido com três zagueiros: Eduardo Brock, Valdo e Tiago Alves, buscando pontuar contra um dos melhores mandantes do campeonato. Com o 3-5-2, a equipe conseguiu seu intento.

O alvinegro jogou de forma cautelosa, esperando as iniciativas do Atlético, que mesmo com sua equipe reserva, pois decidiu preservar o time para a semifinal da Copa Sul-Americana, apresentou um jogo insinuante e perigoso.

O Ceará abriu o placar aos 25 minutos do 1º tempo em bela jogada. Ricardinho faz lançou para Leandro Carvalho que bateu de primeira marcando 1 a 0 para o Ceará.

Ferido, o Atlético lançou-se ao ataque, mas esbarrou na bem postada defesa alvinegra, O placar no 1º tempo terminou com vitória alvinegra.

No segundo tempo, no entanto, os times voltaram com outro futebol. A defesa que antes se manteve firme, mostrou-se insegura e acabou sofrendo uma virada rápida. Logo aos 8 minutos, Marcinho empatou o jogo e 4 minutos depois o time da casa marcou o segundo através de Lucho Gonzalez em falta ensaiada.

Lisca vendo a coisa degringolar tirou o terceiro zagueiro – Valdo – colocando o atacante Felipe Azevedo. Mais ofensivo, o Ceará passou a criar. Mas somente com a entrada de Wescley em campo no lugar de Ricardinho ,foi que a partida tomou outro rumo. O meia que levou o time para o ataque, sofreu um pênalti aos 32 minutos. Richardson bateu mal e o goleiro Felipe Alves defendeu.

Mas o Vozão não desistiu e seis minutos depois acabou empatando o placar, com o próprio Wescley, mostrando seu oportunismo: 2 a 2.

O empate acabou sendo um bom resultado. Richardson ainda perdeu um gol certo nos acréscimos, mas o placar ficou mesmo no empate.