Ceará tem 1.173 mil jovens infratores sob regime de internação, diz CNJ

Um levantamento feito pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o quantidade de menores infratores em regime de internação, apontou que existem hoje 1.173 jovens internados nas unidades socioeducativas em funcionamento no Ceará.

Esse total representa a 6ª maior população de jovens infratores cumprindo medidas socioeducativas do País; Quando a internados provisórios, o Ceará fica em segundo lugar no pais com 442 indivíduos, só perdendo para São Paulo com 1.171. Quanto as meninas internadas, o Ceará tem 39 internadas por sentença e 34 provisórias.

De acordo com o CNJ, no pais sãos 22 mil, sendo 841 meninas com liberdade restrita no País. Segundo Márcio da Silva Alexandre, juiz auxiliar da presidência do CNJ, adolescentes do sexo masculino se envolvem mais em crimes, grande parte deles roubos, furtos e outros atos ilícitos, como tráfico de drogas.

COM CNJ