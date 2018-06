Ceará tem 12.761 mandados de prisão em aberto, segundo cadastro do CNJ

O Ceará tem 12.761 mandados de prisão em aberto, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Destes, 994 são foragidos e 11.767 procurados. Presos, somam 20.658 pessoas, dos quais 11.182 provisórios – que ainda não foram julgados – e 9.467 condenados.

Entre os condenados, 5.346 se encontram com execução definitiva e 4.121, provisória. A maior parte das pessoas privadas de liberdade, no Ceará, é de homens: 19.755, enquanto as mulheres somam 923, número que representa 4,7% do total de internos.

Em todo o país, há um total de 464.295 pessoas privadas de liberdade, das quais 279.007 condenadas, 184.711 provisórios e 577 internados. Assim como no Ceará, os homens representam a grande maioria: 441.826, enquanto que as mulheres somam 22.871 mulheres. 5,7% do total. O banco também mostra que há no Brasil 133.211 mandados de prisão em aberto.

Com informação do G1