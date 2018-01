Ceará tem 200 assassinatos nos 11 primeiros dias de 2018, média de 18 por dia

Depois de um ano considerado extremamente violento no Ceará, com média de 14 homicídios por dia em 2017, nos primeiros 11 dias de 2018 o estado já registra 200 assassinatos, o que representa 18 casos por dia. De acordo com dados divulgados nessa sexta-feira (12), pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, em dezembro de 2017 ocorreram 450 mortes violentas no Ceará em dezembro e 5.134 durante todo o ano, o mais violento já registrado no Ceará.