Ceará tem 24 açudes sangrando e 28 com volume acima de 90%

O mais recente Boletim Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) aponta que 24 açudes sangrando no Estado, nesta sexta-feira. Outros 28 estão com volume acima de 90% e 93 reservatórios estão com volume inferior a 30%. O ultimo açude a sangrar foi o do Batalhão, em Crateús. Segundo a Companhia, os açudes de Caldeirões, em Saboeiro e o de Angicos, no município de Coreaú, também voltaram a sangrar nesta sexta.

A Barragem do Batalhão tem capacidade de 1,638 milhões de metros cúbicos. Esses são os açudes que atingiram 100% de conta, segundo a Cogerh:

Acaraú Mirim, em Massapê (volume de 36,71 milhões de m³);

Jenipapo, em Meruoca (volume de 3,5 milhões de m³);

São Vicente, em Santana do Acaraú (volume de 9,84 milhões m³)

Valério, em Altaneira (volume de 1,86 milhões de m³)

São José I, em Boa Viagem (volume de 7,67 milhões de m³);

Diamantino II, em Marco (volume de 18,04 milhões de m³);

Gangorra, em Granja (volume de 54,4 milhões de m³)

Itaúna, em Granja (volume de 72,58 milhões de m³);

Tucunduba, em Senador Sá (volume de 41,43 milhões de m³);

Várzea da Volta, em Moraújo (volume de 12,5 milhões de m³);

Gameleira, em Itapipoca (volume de 52,64 milhões de m³);

Missi, em Miraíma (volume de 65,3 milhões de m³);

Quandú, em Itapipoca (volume de 3,37 milhões m³)

S. Pedro Timbaúba, em Miraíma (volume de 15,768 milhões m³)

Batente, em Ocara (volume de 37 milhões de m³);

Cauipe, em Caucaia (volume de 12 milhões de m³);

Cocó, em Fortaleza (volume de 5,1 milhões de m³);

Germinal, em Palmácia (volume de 2,107 milhões de m³);

Itapebussu, em Maranguape (volume de 12,43 milhões m³)

Maranguapinho, em Maranguape (volume de 9,35 milhões de m³);

Tijuquinha, em Baturité (volume de 421.067 milhões de m³);

Caldeirões, em Saboeiro (volume 1,13 milhões de m³);

Angicos, em Coreau (volume 56,05 milhões de m³);

Barragem do Batalhão, em Crateús 1,638 milhões de m³)

Nas últimas 24h, houve registro de chuva em 90 municípios, sendo os 3 maiores em: Iguatu (Posto: Quixoa) : 156.0 mm, Missão Velha: 95.0 mm e Paracuru (Posto: Poço Doce) : 73.0 mm.

COM COGERH/FUNCEME