Ceará tem 4 delegacias atacadas em série de atos criminosos nos últimos 5 dias

O 35º Distrito Policial, no Bairro Curió, em Fortaleza, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (31), quinto dia seguido de ataques criminosos contra ônibus e prédios públicos no Ceará. Este foi o quarto ataque contra delegacias do estado. Ainda nesta madrugada, pelo menos seis carros foram queimados por criminosos no pátio do 20º Distrito Policial, em Maracanaú, Região Metropolitana.