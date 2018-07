Ceará tem 4º maior índice de homicídio do país em maio, aponta Monitor da Violência

Em números absolutos, apenas o Rio de Janeiro teve mais assassinatos que o Ceará em maio. Os números fazem parte do Monitor da Violência, levantamento exclusivo do G1 com informações sobre a violência em todo o país.

O Monitor da Violência é desenvolvido em parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Desde o início do ano, jornalistas do G1 espalhados pelo país solicitam os dados via Lei de Acesso à Informação, seguindo o padrão metodológico utilizado pelo Fórum no Anuário Brasileiro de Segurança Pública.