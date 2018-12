Ceará tem 792 km de obras rodoviárias em andamento

O Governo do Ceará chega ao final de 2018 com 792 quilômetros de malha rodoviária estadual em obras. Os serviços de restauração, pavimentação e duplicação fazem parte do Programa de Logística e Estradas, Ceará de Ponta a Ponta, e contam com investimentos de cerca de R$ 810 milhões, do Tesouro do Estado, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Departamento Estadual de Rodovias (DER), e do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), através da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).

O total citado acima corresponde a 123,32 km de duplicação, 323,26 km de pavimentação e 345,27 km de restauração. Com a conclusão dos trabalhos, a população poderá contar com rodovias mais seguras e confortáveis, além de ter mais facilidade de deslocamento, beneficiando os negócios na indústria e no comércio e facilitando o escoamento agrícola. São obras que garantem segurança viária e melhoram também o acesso a serviços de saúde e educação.

De 2015 até primeira quinzena de dezembro de 2018, o DER, órgão vinculado à Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará, entregou 1.873,91 km de malha, com investimento de R$ 1.571.053.646,50.

Entre as obras em execução estão a duplicação da CE-293, no trecho Missão Velha – Barbalha, da CE-060, Pacatuba – Redenção, e da CE-155, Porto do Pecém – Entr. BR-222; a pavimentação da CE-153, de Iborepi – Lavras da Mangabeira, da CE-189, Ipueiras – Ararendá, e da CE-388, Altaneira – Assaré; a restauração da CE-375, de Iguatu – Jucás, da CE-292, de Crato – Nova Olinda, e da CE-178, de Santana do Acaraú-Morrinhos; além da implantação do segundo trecho da Perimetral de Sobral (CE-417) e do Contorno de Juazeiro do Norte (CE-060). No total, 41trechos rodoviários estão em obras.

Com informações Governo do Ceará